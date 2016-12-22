Синоптики назвали сроки окончания бабьего лета

Теплая и ясная погода на европейской территории России изменится в субботу, 20 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, будет наблюдаться изменение циркуляции воздуха, и в верхних слоях тропосферы вместо высокого давления будет зональное. Это значит, что температура упадет на 4–5 градусов и составит плюс 10 градусов, пояснил Вильфанд. Он отметил, что по сравнению с понедельником, 15 октября, температура понизится примерно на 10 градусов, также возможны осадки.

По словам Вильфанда, такого продолжительного периода бабьего лета не было давно. Во вторник, 16 октября, ожидается плюс 17–19 градусов, а в среду и четверг — плюс 15–16 градусов. «До четверга включительно вот такая погода будет: безоблачная, ясная, сухая, хрустальный воздух будет. Замечательная погода», — заметил глава Гидрометцентра.

В пятницу, 19 октября, возможен небольшой дождь, а температура понизится до плюс 13–15 градусов.

Ранее исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев заявил, что предстоящая зима, по предварительным прогнозам, не будет суровой. В ближайшие два-три месяца температура на большей части территории России будет в пределах климатической нормы или теплее, добавил он.