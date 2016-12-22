Кто поборется за главную должность в Евросоюзе

Еврокомиссар по делам Европейского энергетического союза ​Марош Шефчович включился в борьбу за пост главы Еврокомиссии. Однако Париж и Берлин ставят на другого кандидата

Марош Шефчович (Фото: Panoramic / Zuma / ТАСС)

Кандидат из МГИМО

Заместитель председателя Еврокомиссии ​Марош Шефчович объявил о намерении стать главным кандидатом от Партии европейских социалистов (PES) на выборах в Европарламент. «Я хочу быть во главе [партии] и активизировать попытки нашей социально-демократической семьи добиться принятия решений, которые помогут европейцам», — заявил словацкий политик, выступая в Европейском парламенте. Срок полномочий нынешнего главы этого исполнительного органа Жан-Клода Юнкера истекает осенью 2019 года.​

В качестве одного из главных вызовов, который стоит перед Евросоюзом, Шефчович назвал растущую пропасть между Восточной Европой и Западной. Чтобы ее преодолеть, он призвал все без исключения страны ЕС сплотиться вокруг общих ценностей и улучшить экономическое положение населения. «Чтобы перезапустить двигатель [европейской] интеграции, мы должны перестать говорить о юге, востоке или западе. Мы должны избавиться от этих барьеров, которые существуют в наших умах», — призвал он.

В Еврокомиссии Шевчович курирует вопросы, связанные с Энергетическим союзом ЕС. 52-летний словацкий политик — выпускник МГИМО, до прихода в Еврокомиссию он занимался дипломатической деятельностью, в том числе в Зимбабве, Канаде, Израиле и Европейском союзе.

5 сентября о намерении представлять на выборах в Европарламента Европейскую народную партию объявил Манфред Вебер — глава фракции «народников» и зампред баварского Христианско-социального союза (ХСС), партнера Христианско-демократического союза (ХДС) по возглавляемой канцлером ФРГ Ангелой Меркель коалиции. Европейская народная партия и социальные демократы — две крупнейшие фракции в парламенте Евросоюза. «Народники» контролируют 218 кресел в 750-местной палате, PES — 189.

Как проходят выборы в Европарламент Выборы в Европарламент проводятся раз в четыре года в один тур. Голосование проводится в соответствии с пропорциональной избирательной системой по партийным спискам. После выборов каждая из партий получает число мандатов, пропорциональное набранному проценту голосов. Избиратели голосуют не по общеевропейским спискам, а по национальным. Получив мандаты по результатам голосования внутри страны, национальные партии вносят мандаты в копилку своих общеевропейских фракций. Например, во фракцию Европейской народной партии входят правоцентристские и правые силы из разных стран Европы, включая партию «Фидес» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, центристский альянс ХДС/ХСС Ангелы Меркель и Австрийскую народную партию канцлера Себастьяна Курца. Членами Партии европейских социалистов являются в том числе испанская Социалистическая партия во главе с Педро Санчесом и Лейбористская партия Великобритании. В марте 2019 года Евросоюз покинет Великобритания, отведенные для нее места в Европарламенте будут упразднены. Часть занимаемых британцами 73 мест перейдет другим странам, другая будет зарезервирована под новые страны — участницы ЕС. В итоге общее число депутатов сократится с нынешних 750 до 701.

Борьба за Еврокомиссию

Формально статус кандидата от европейской партии на выборах в мае 2019 года дает его обладателю шанс стать преемником Жан-Клода Юнкера. На прошлых выборах в Европарламент была введена система так называемых ключевых кандидатов (Spitzenkandidaten). Согласно ей лидер партии, заручившейся наибольшим количеством мандатов на выборах, получает право возглавить Еврокомиссию.

Фото: Vincent Kessler / Reuters

В борьбе за статус ключевого кандидата у Вебера и Шефчовича могут появится серьезные конкуренты. В числе других претендентов от «народников» Euractiv упоминает переговорщика от Еврокомиссии по Brexit Мишеля Барнье, а также бывшего премьер-министра Финляндии Александра Стубба. Соперниками Шефчовича за пост ключевого кандидата могут стать еврокомиссар по вопросам экономики француз Пьер Московиси и зампред главы Еврокомиссии из Голландии Франс Тиммерманс, пишет Politico. Ключевой кандидат от Европейской народной партии будет утвержден на специальном съезде в Хельсинки 7–8 ноября 2018-го года, кандидат от PES — на съезде в Лиссабоне 7–8 декабря.

Впрочем, даже сумев привести свою партию к успеху, ключевой кандидат не получает гарантированное право стать председателем Еврокомиссии. Кандидатуру должны поддержать не менее 16 из 28 членов Евросовета, куда входят главы государств и правительств стран Союза (к моменту выборов их, вероятнее всего, будет уже 27 из-за выхода Британии). Согласованного Евросоветом кандидата также должны поддержать большинство евродепутатов.

В своде правил ЕС прописано, что Евросовет должен принимать к сведению результаты выборов в Европарламент. Однако конкретной информации, в каком ключе там должны интерпретировать эти результаты, не приводится. В феврале 2018 года большинство лидеров стран Евросоюза, включая президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, выступили против системы Spitzenkandidaten, заявив, что не станут брать на себя обязанность автоматически утверждать на пост главы Еврокомиссии лидера победившей на выборах в мае 2019 года партии.

Среди национальных правительств стран ЕС пока нет согласия, кто должен стать преемником Юнкера. Меркель поприветствовала решение Вебера выдвинуть свою кандидатуру на пост ключевого кандидата. Макрон и другие лидеры стран ЕС пока не анонсировали свои предпочтения.

Эксперты шансы Шевчовича оценивают как низкие. «Сомневаюсь, что он способен стать главой Еврокомиссии», — сказал РБК доцент кафедры европейской интеграции МГИМО Александр Тэвдой-Бурмули. Как правило, итоговая кандидатура на этот пост обладает статусом политического тяжеловеса и способна заручиться поддержкой в ЕС, «однако Шевчович таким влиянием пока не обладает», пояснил эксперт.

Шансы Вебера выглядят предпочтительнее, учитывая, что в его пользу уже высказалась Меркель, отмечает другой специалист. Макрон вряд ли будет активно лоббировать своего кандидата на пост главы Еврокомиссии и готов солидаризироваться со ставленником немцев, говорит глава брюссельского офиса аналитического центра Open Europe Питер Клеппе. По словам эксперта, французский президент рассчитывает продвигать своего кандидата на другую должность — пост главы Европейского центрального банка (ЕЦБ). Сейчас его занимает итальянец Марио Драги, но его мандат истекает осенью 2019 года. «Макрон хочет, чтобы Париж смог выбрать нового главу ЕЦБ, так что при поддержке Меркель у Вебера есть отличные шансы сменить Юнкера», — констатировал Клеппе в разговоре с РБК. «Шансы возглавить Еврокомиссию у Вебера имеются, но насколько они высоки, сказать сложно, нужно дождаться объявления списка его соперников», — считает Тэвдой-Бурмули.

Отношение к России

Шевчович и Вебер не давали подробных оценок, как Евросоюзу стоит выстраивать отношения с Россией. Ранее немецкий политик обвинял Москву в разрушительных действиях в Сирии и на Украине, но настаивал на необходимости продолжать диалог с российским руководством. Шевчович выражал несогласие с некоторыми аспектами российской энергетической политики, но также выступал за решение накопившихся проблем путем дискуссий.

Манфред Вебер (Фото: Vincent Kessler / Reuters)

Между тем и​ Вебер, и Шефчович скептически относятся к строительству газопровода «Северный поток-2» из России в Германию через Балтийское море. В феврале 2018 года Вебер и другие немецкие политики написали письмо правительству ФРГ и призвали «продемонстрировать солидарность с нашими соседями и выступить против «Северного потока-2». В июле 2018 года Шефчович заявил, что реализация проекта не будет способствовать диверсификации и конкуретноспособности европейского энергетического рынка.​

Новые игроки

Другая интрига выборов — будут ли участвовать в них новые политические силы. В июле председатель партии Макрона «Вперед, Республика!» Кристоф Кастанер анонсировал намерение создать платформу, в которую войдут проевропейские и либеральные партии из стран ЕС. В новый альянс должна войти центристская испанская партия «Граждане», другие участники еще не определены. Собственное объединение готовятся создать и ультраправые — о таких намерениях заявляли лидер партии «Лига» и вице-премьер Италии Маттео Сальвини и глава партии «Национальное объединение» (бывший «Национальный фронт») Марин Ле Пен.

Шансы формирования новой ультраправой платформы выше, чем либеральной, считает Тэвдой-Бурмули. В качестве партий, которые могли бы войти в новую ультраправую коалицию, он назвал правые силы в восточноевропейских странах, прежде всего Болгарии и Латвии, а также Австрийскую народную партию и участников правой коалиции Италии.

Существует также вероятность скорого распада евроскептической фракции «Европейские консерваторы и реформаторы», которую в следующем году, скорее всего, покинет ее главный участник — Консервативная партия Великобритании, напомнил Тэвдой-Бурмули. «Некоторые участники этого альянса также могут присоединиться к новому правому альянсу», — допустил аналитик. В то же время он напомнил: объединения националистов традиционно неустойчивы из-за склонности к внутренним конфликтам.

Куда более размытыми представляются эксперту шансы появления нового либерального альянса. «Дело в том, что в парламенте уже есть устойчивые проевропейские центристские силы, в частности фракция «Альянс либералов и демократов за Европу», поэтому непонятно, на какой именно базе Макрон собирается создавать свою новую платформу», — заметил аналитик.