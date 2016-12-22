Порошенко внес в Раду проект передачи Андреевской церкви Константинополю

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект безвозмездной передачи киевской Андреевской церкви Вселенскому патриархату. Об этом сообщает «112 Украина».

Согласно документу, священники Константинопольского патриархата смогут проводить службы в церкви, но храм останется в государственной собственности.

Накануне представитель Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко сообщала, что президент намерен инициировать передачу Андреевской церкви в пользование Константинополя. Она подчеркнула, что это будет «символический жест единения с матерью-церковью».

15 октября Русская православная церковь разорвала евхаристические отношения с Константинопольским патриархатом из-за предоставления автокефалии украинской церкви.

Андреевская церковь была построена в Киеве в 1754 году по проекту архитектора Бартоломео Растрелли. После передачи Константинополю здание будет исключено из перечня объектов культурного наследия заповедника «София Киевская».