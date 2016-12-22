Госдума поддержала штрафы за злоупотребление правом на митинги

Госдума одобрила в первом чтении закон, вводящий штрафы за «злоупотребление правом на проведение публичного мероприятия», следует из информации в Системе обеспечения законодательной деятельности.

О том, что депутаты от фракции «Единой России» внесли соответствующий законопроект на рассмотрение Госдумы, стало известно в мае. Поправки предлагают введение штрафов за «подачу уведомления о проведении публичного мероприятия без цели его проведения» и неуведомление властей об отмене мероприятий или несоблюдение сроков отмены.

Физических лиц могут оштрафовать на сумму от 5 тыс. до 25 тыс. руб., должностных лиц — от 10 тыс. до 30 тыс. руб., а юрлиц — от 20 тыс. до 100 тыс. руб. Депутаты мотивировали свое предложение тем, что, по их словам, участились случаи фиктивных мероприятий, на обеспечение которых, чтобы соблюсти законность, приходится тратить бюджетные деньги.