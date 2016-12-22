Парламент Молдавии решил не прописывать план евроинтеграции в конституции

Парламент Молдавии не поддержал поправки в конституцию о евроинтеграции, сообщает Realitatea. На заседании документ получил одобрение 54 депутатов при необходимых 67 голосах.

Согласно документу, в конституцию предлагалось внести пункт о том, что европейская интеграция республики «является стратегической целью развития страны». Законопроект предложила правящая Демократическая партия Молдавии.

Президент страны Игорь Додон также выступил против. Даже в случае принятия поправок он пообещал не утверждать их. Додон заявил, что конституция запрещает провозглашение одной из идеологий в качестве государственной. По мнению президента, положения о евроинтеграции еще больше обострят отношения Кишинева с Приднестровьем.

«Люди хотят сбалансированной внешней политики, налаживания хороших отношений как на Востоке, так и на Западе: с Россией, Китаем, с Европой и США», — заявил Додон.

Ранее президент Молдавии охарактеризовал отношения с Россией фразой «хуже некуда». Очередной всплеск напряжения в отношениях Москвы и Кишинева произошел после принятия Генассамблеей ООН резолюции с призывом к России вывести миротворцев из Приднестровья. Додон отнесся к этому негативно. В российском МИДе назвали это решение ГА ООН провокационным. Россия направила миротворцев в Приднестровье в июле 1992 года после обострения ситуации в регионе.