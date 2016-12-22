Выручка X5 Retail Group выросла за девять месяцев на 19%

Выручка X5 Retail Group за девять месяцев 2018 года выросла на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,1 трлн руб. Об этом свидетельствуют предварительные операционные результаты, опубликованные на сайте компании.
В третьем квартале текущего года выручка компании по сравнению с прошлым годом увеличилась на 17,6%, достигнув 372,8 млрд руб. При этом отмечается, что по отношению ко второму кварталу 2018 года рост чистой выручки замедлился с 21 до 18,3%.
Темпы роста оказались ниже, чем годом ранее, когда за девять месяцев выручка компании увеличилась на 26,3%, а в третьем квартале — на 24,9%.
В августе стало известно, что чистая прибыль X5 Retail Group в первом полугодии 2018 года снизилась на 23,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, с 18,698 млрд до 14,313 млрд руб. При этом в отдельно взятом втором квартале 2018 года прибыль сократилась на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 8,685 млрд руб.
X5 Retail Group — крупнейший в России продовольственный ретейлер, на 30 сентября 2018 года сеть включала 12 822 магазина «Пятерочка», 712 супермаркетов «Перекресток», 92 гипермаркета «Карусель» и 59 магазинов «Экспресс».