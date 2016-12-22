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X5 Retail Group обошла «Магнит» в рейтинге частных компаний Forbes
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X5 Retail Group обошла «Магнит» в рейтинге частных компаний Forbes
Бизнес, 11:42
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X5 Retail Group обошла «Магнит» в рейтинге частных компаний Forbes
Крупнейшие частные компании России ранжированы в рейтинге Forbes по размеру их выручки. Лидерами стали представители нефтегазовой сферы и торговли, а также металлургические холдинги
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг 200 крупнейших компаний России, более 50% акций которых контролируют частные собственники. Компании ранжируются в рейтинге по выручке 2017 года. В топ-10 рейтинга вошли предприятия нефтегазовой сферы, сферы торговли и металлургические компании.

На первом месте рейтинга разместилась компания ЛУКОЙЛ с годовой выручкой 5,47 трлн руб. Помимо добычи нефти и газа и производства нефтехимической промышленности ЛУКОЙЛ владеет электростанциями, в том числе солнечными и ветряными. Двое из 11 членов совета директоров компании входят в рейтинг богатейших людей России по версии Forbes: Вагит Алекперов с состоянием $16,4 млрд занимает в списке четвертое место, а Леонид Федун, чье состояние Forbes оценил в $6,9 млрд, — 17-е место.

На втором месте в списке самых крупных частных компаний России — с большим отставанием от ЛУКОЙЛа — X5 Retail Group, выручка которой составила 1,29 трлн руб. По данным за 2017 год, на фоне роста числа магазинов сети в России (оно превысило 12 тыс.) ее выручка выросла по сравнению с предыдущим годом на 25,3%. Максимальную долю в структуре выручки компании — 77,8% — приносит сеть «Пятерочка» (11 225 магазинов на конец 2017 года).

Замыкает тройку лидеров Forbes еще одна из крупнейших нефтегазовых компаний России — «Сургутнефтегаз» с выручкой 1,27 трлн руб.

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Ретейлер «Магнит», в 2017 году занимавший вторую строку рейтинга, переместился в 2018 году на четвертую позицию, уступив своему конкуренту X5 Retail Group. За год темпы роста компании упали более чем в два раза: по сравнению с 2016 годом выручка сети выросла только на 6,37%, до 1,14 трлн, несмотря на большее число магазинов — 16 тыс.

На пятом месте рейтинга Forbes — «Татнефть» (681,2 млрд руб.), на шестом — группа компаний «Мегаполис», которая специализируется на торговле сигаретами, алкоголем и энергетиками (655,7 млрд руб.).

Седьмое, восьмое и десятое места рейтинга крупнейших частных компаний занимают металлургические холдинги — Evraz (631,3 млрд руб.), НЛМК (587,1 млрд руб.) и Rusal (581,3 млрд руб.). На девятом месте разместился НОВАТЭК (583,2 млрд руб.).

Совокупная рублевая выручка 200 крупнейших частных компаний России за год увеличилась на 12%, до 36 трлн руб., при этом самыми большими темпами (в среднем на 42,8%) в 2017 году из-за роста цен на уголь росли показатели угольных компаний, отмечают составители рейтинга.

В рейтинг не вошли дочерние предприятия глобальных конгломератов, но его участниками стали компании, созданные в России иностранцами для работы на местном рынке, а также те, что зарегистрированы за границей, но работают в основном на российском рынке.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: рейтинг Forbes , частные компании
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