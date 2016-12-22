Чистая прибыль X5 Retail Group снизилась на 23,5%

Чистая прибыль крупнейшего российского ретейлера X5 Retail Group (владеет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») в первом полугодии 2018 года снизилась на 23,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, с 18,698 млрд до 14,313 млрд руб., следует из отчетности компании. В отдельно взятом втором квартале 2018-го прибыль сократилась на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 8,685 млрд руб. Рентабельность скорректированной EBITDA по итогам полугодия в первой половине 2018 года составила 7%, восстановившись во втором квартале до 7,7 с 6,3% в первом.

В первом полугодии коммерческие, общие и административные расходы составили 17,5% от выручки по сравнению с 16,2% годом ранее, что связано с повышением затрат на персонал, аренду, коммунальные платежи и прочие расходы, поясняет ретейлер. Выручка X5 Retail Group за отчетное полугодие выросла на 19,6%, до 734,077 млрд руб., а за второй квартал — на 19,3%, до 382,559 млрд руб. Компания связывает это с ростом сопоставимых продаж на 1% и увеличением торговой площади на 23,3%.

Снижение чистой прибыли во многом вызвано ростом «прочих расходов» (убытков от обесценения финансовых активов), не связанных с операционной деятельностью, поясняет старший аналитик BCS Global Markets Марат Ибрагимов. Он отметил, что опубликованные сегодня результаты серьезно превзошли ожидания, в том числе по части EBITDA.

«Мы ожидаем, что опубликованные сегодня результаты станут стимулом для повышения аналитиками своих прогнозов по финансовым результатам компании за 2018 год и в конечном итоге приведут к ререйтингу бумаг», — заключил аналитик.

X5 Retail Group — крупнейший в России продовольственный ретейлер, по состоянию на 30 июня 2018 года она имела 12 314 магазинов «Пятерочка», 691 супермаркетов «Перекресток»,​ 93 гипермаркета «Карусель» и 80 магазинов «Экспресс». Выручка компании в 2017 году составляла 1,295 трлн руб., чистая прибыль — 31 млрд руб. Торгуется на Лондонской и Московской биржах.