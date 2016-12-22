Аналитики назвали самые прибыльные профессии России

Больше всего в России зарабатывают специалисты в сфере финансовой деятельности. Об этом свидетельствует обзор статистики по основным показателям рынка труда за первое полугодие 2018 года аналитического центра НАФИ, пишет «Российская газета».

Отмечается, что средняя зарплата финансистов составляет 87 991 руб., что вдвое больше, чем в среднем по России. За ними следуют работники сферы добычи полезных ископаемых с зарплатой 86 982 руб. и сотрудники в сфере информации и связи, которые зарабатывают 70 839 руб. При этом меньше всего получают занятые в гостиницах и на предприятиях общественного питания, где средний заработок составляет 25 842 руб. Примерно такой же уровень зарплат зафиксирован у работников сельского хозяйства (28 251 тыс.), водоснабжения, организации сбора и утилизации отходов (30 519 руб.). Отмечается, что средняя зарплата сотрудников негосударственных компаний в среднем в полтора раза выше, чем сотрудников государственных.

Как показал обзор, самые высокие зарплаты зафиксированы у жителей Центрального (53 406 руб.) и Дальневосточного (52 759 руб.) федеральных округов. За ними следует Северо-Западный федеральный округ, где в среднем люди получают 48 654 руб. Самая маленькая зарплата — у жителей Северо-Кавказского (26 251 руб.), Южного (30 703 руб.) и Приволжского (30 882 руб.) федеральных округов. Номинальная средняя зарплата по России в первом полугодии составила 42 521 руб.

Ранее исследование «РИА Новости», основанное на данных Росстата, показало, что самые высокие зарплаты по итогам первого полугодия 2018 года зафиксированы в Южно-Сахалинске, Москве, Салехарде и Сургуте. На последнем месте рейтинга оказался город Шахты Ростовской области.