ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,26 65,09 EUR Нал. 76,11 74,90 USD Бирж. 65,73 +0,23 EUR Бирж. 75,50 +0,21 USD ЦБ. 65,40 -0,13 EUR ЦБ. 75,65 -0,27 EUR/USD 1,15 -0,00 BTC/USD Бирж. 6724,92 -16,48 IMOEX 2406,68 -0,20% RTSI 1153,30 -0,82% Brent 79,87 +0,14% DJIA 25706,68 -0,38% Nasdaq 7642,70 -0,03%
Аналитики назвали самые прибыльные профессии России
Лента новостей
Жизнь после хэтча: тест-драйв Citroen C3 Aircross 09:50, Авто Новый губернатор Хабаровского края поручил продать правительственную яхту 09:40, Политика Гособлава: ФНС ведет охоту на компании со словом «Россия» в названии 09:34, Потребрынок  Как будет выглядеть и что будет уметь умный дом через десять лет 09:29, РБК и Schneider Electric Аналитики назвали самые прибыльные профессии России 09:29, Финансы МИД заявил о невозможности проведения учений Киева и НАТО в Азовском море 09:22, Политика Власти Крыма опубликовали список погибших в керченском колледже 09:21, Общество В Иркутской области ввели режим ЧС из-за нефтяного пятна 09:09, Общество Сергей Морозов — РБК: «Не надо о ФСО судить по фильму «Телохранитель» 09:04, Политика Глава Астраханской области рассказал о работе адъютантом Путина 09:01, Политика «Ведомости» узнали о планах Сбербанка и ВТБ создать свою авиакомпанию 08:49, Бизнес Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 08:43, РБК и Сбербанк Опрос выявил отношение украинцев к русскому языку 08:18, Политика На полградуса ниже: как замедлить потепление климата за $2,4 трлн в год 08:16, Мнение В США построят новый сверхзвуковой самолет: как это скажется на акциях 08:09, Quote Цифровые кочевники: анонс свежего номера журнала РБК 08:06, Бизнес Абрамович решил не продавать долю в «Норникеле» на бирже 08:00, Бизнес Скворцова рассказала о состоянии пострадавших в керченском колледже 07:48, Общество 6 правил путешествия с друзьями 07:37, РБК и Билайн Евтушенков и инвесторы из Китая купят производителя лекарства от варикоза 07:30, Бизнес Кремль начал искать замену губернатору Мурманской области 07:01, Политика «Коммерсантъ» сообщил о намерении ЛУКОЙЛа продать электростанции 06:57, Бизнес В Екатеринбурге экстренно сел лайнер из-за плохого самочувствия пассажира 06:57, Общество Военные США выразили уверенность в скором начале масштабной войны 06:12, Политика В США подтвердили гибель американца при падении Су-27 на Украине 05:27, Общество Доступный стейк: как научиться разбираться в качестве мяса 05:06, РБК и Мираторг В Керчи выросло число жертв нападения в колледже 04:46, Общество Пятеро чешских военных пострадали при взрыве близ базы НАТО в Афганистане 04:44, Политика
Аналитики назвали самые прибыльные профессии России
Финансы, 09:29
0
Аналитики назвали самые прибыльные профессии России

Больше всего в России зарабатывают специалисты в сфере финансовой деятельности. Об этом свидетельствует обзор статистики по основным показателям рынка труда за первое полугодие 2018 года аналитического центра НАФИ, пишет «Российская газета».

Отмечается, что средняя зарплата финансистов составляет 87 991 руб., что вдвое больше, чем в среднем по России. За ними следуют работники сферы добычи полезных ископаемых с зарплатой 86 982 руб. и сотрудники в сфере информации и связи, которые зарабатывают 70 839 руб. При этом меньше всего получают занятые в гостиницах и на предприятиях общественного питания, где средний заработок составляет 25 842 руб. Примерно такой же уровень зарплат зафиксирован у работников сельского хозяйства (28 251 тыс.), водоснабжения, организации сбора и утилизации отходов (30 519 руб.). Отмечается, что средняя зарплата сотрудников негосударственных компаний в среднем в полтора раза выше, чем сотрудников государственных.

Аналитики объяснили разрыв в зарплатах между Россией и западными странами
Свое дело

Как показал обзор, самые высокие зарплаты зафиксированы у жителей Центрального (53 406 руб.) и Дальневосточного (52 759 руб.) федеральных округов. За ними следует Северо-Западный федеральный округ, где в среднем люди получают 48 654 руб. Самая маленькая зарплата — у жителей Северо-Кавказского (26 251 руб.), Южного (30 703 руб.) и Приволжского (30 882 руб.) федеральных округов. Номинальная средняя зарплата по России в первом полугодии составила 42 521 руб.

Ранее исследование «РИА Новости», основанное на данных Росстата, показало, что самые высокие зарплаты по итогам первого полугодия 2018 года зафиксированы в Южно-Сахалинске, Москве, Салехарде и Сургуте. На последнем месте рейтинга оказался город Шахты Ростовской области.

Теги: работа , зарплата
Главное
Власти Крыма опубликовали список погибших в керченском колледже Общество
Материалы по теме
Половина россиян сочли власти виновными в существовании серых зарплат Общество
Bloomberg назвал страны с самыми лучшими для экспатов условиями работы Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter