В Верховном суде объяснили отказ считать репосты преступлением

Необходимость постановления Верховного суда (ВС) о судебной практике по уголовным делам за «лайки и репосты» возникла из-за динамики их роста, заявил журналистам председатель ВС России Вячеслав Лебедев, передает «РИА Новости».

По его словам, таких уголовных дел значительно меньше, чем по сравнению с другими категориями, однако за последние несколько лет их число выросло почти в пять раз. «Было больше сотни два года назад, сейчас 500. Нас это обеспокоило, мы провели аналитическую работу и приняли такое постановление», — сказал Лебедев.

По его словам, постановление пленума ВС направлено на то, чтобы вопрос о том, есть ли в том или ином деле состав преступления, решался на самой ранней стадии его рассмотрения. «Если нет прямого умысла на совершение преступления по статье 282 (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства — РБК), дела чтобы прекращались и не направлялись в суд, и не велось по нему бессмысленное расследование», — отметил Лебедев.

Ранее, 20 сентября, пленум ВС внес изменения в постановление о судебной практике по делам, связанным с преступлениями экстремистской направленности. В частности, при вынесении решений, ВС рекомендовал учитывать, в каком контексте была сделана та или иная публикация, а также напомнил про право граждан делиться информацией, закрепленное в Конституции.

Высший судебный орган считает, что расценивать размещенные в интернете материалы как преступление по ст. 282 УК следует только в том случае, если они были опубликованы сознательно.В частности, сторона обвинения должна доказать что «лицо, разместившее такой материал, осознавало направленность деяния на нарушение основ конституционного строя, а также имело цель возбудить ненависть или вражду либо унизить достоинство человека или группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии либо принадлежности к какой-либо социальной группе»



Волна критики дел «за лайки и репосты» началась весной 2018 года. В том числе из-за истории жительницы Барнаула Марии Мотузной, в отношении которой из-за сохраненных картинок во «ВКонтакте» возбудили дело по ст. 282 УК и ч.1 ст. 148 УК (оскорбление чувств верующих».