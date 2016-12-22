National Interest написал о проигрыше США в Сирии

Обозреватель National Interest Дуг Бэндоу в своей статье написал о проигрыше США в Сирии. Данный материал он написал после посещения Дамаска.

Автор отмечает, что сирийский конфликт идет на спад. «Асад (президент Сирии Башар Асад. — РБК) выигрывает, Вашингтон — проигрывает», — написал Бэндоу. Он назвал «чудовищной ошибкой» вмешательство США в сирийский кризис.

«В начале войны Дамаск был объят пламенем, бомбы взрывались в столице, поднимались новые оппозиционные группы, а сирийская армия была рассредоточена», — вспоминает автор. Он пояснил, что тогда мало кто думал, что Асад сможет восстановить контроль почти над всей республикой. Обозреватель отметил, что на данный момент «режим практически победил всех своих оппонентов», а жители Дамаска оптимистично смотрят в будущее.

Бэндоу отметил, что Асад смог «выжить», так как у него была сильная поддержка. Автор статьи полагает, что США ошибочно заостряли такое сильное внимание на Асаде. «Конечно, он не друг Америки, но, если он проиграет, выиграет кто-то другой», — написал он.

Бэндоу назвал оппозиционную Свободную сирийскую армию «слабой». Он напомнил, что США потратили $500 млн, чтобы обучить членов организации, большинство из которых были захвачены или убиты. «Поддерживаемые США группы, видимо, проигрывают большую часть сражений и сдаются вместе с поставляемым США оружием более радикальным силам», — написал обозреватель.

Еще одной альтернативой правлению Асада может быть запрещенная в России организация «Джабхат ан-Нусра», пишет автор статьи. По его мнению, этих боевиков поддерживают США и «Исламское государство» (организация запрещена в России), против которого Вашингтон борется.

Бэндоу добавил, что Вашингтон выступает против Ирана и России, которые помогают сирийскому правительству, и отметил, что Тегеран и Москва делают это по просьбе самого Асада. Говоря о США, обозреватель написал, что они вторглись в Сирию, нарушая международное право, и посчитали, что «у них есть право определить сирийскому народу будущее». По мнению Бэндоу, американские военные «незаконно оккупировали сирийскую землю в надеждах вынудить Асада оставить власть».

В феврале президент США Дональд Трамп сказал, что его страна победила «Исламское государство», освободив почти все территории, которые эта террористическая организация занимала в Сирии и Ираке. Американский лидер также заявлял, что Вашингтон выведет свои войска из Сирии «очень скоро» после полного разгрома ИГ.