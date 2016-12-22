СМИ сообщили о показаниях отца устроившего стрельбу в Керчи студента

Отец Владислава Рослякова, устроившего стрельбу в Керченском политехническом колледже, на допросе рассказал о своих отношениях с сыном, его характере и увлечениях. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник, близкий к следствию.

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По его словам, отец, во время общения со следователями заявил, что ему было тяжело общаться с сыном. Как отметил отец, Владислав ничего не рассказал ему об учебе и колледже.

Также родитель сообщил, что друзей у его сына не было. По его словам, у подростка был лишь один приятель, с которым он общался в детстве, однако связь с ним ранее прервалась.

Кроме того, отец рассказал, что знал об увлечениях сына компьютерными играми и оружием, добавив, что Влад был воспитанным и неагрессивным.

По данным «Пятого канала», Владислав Росляков не жил вместе с отцом.

Нападение на колледж в Керчи произошел днем 17 октября. По версии следователей, 18-летний студент Владислав Росляков пришел в учебном заведение и начал расстреливать находившихся там людей. В результате произошедшего погибли 19 человек, более 50 пострадали. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц общеопасным способом».​



Эта атака стала самым массовым и не связанным с терроризмом убийством в образовательных учреждениях в современной истории России.