Тела погибших в керченском колледже начали вывозить в морг

Тела погибших при нападении на политехнический колледж в Керчи начали вывозить в единственный городской морг, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на представителя оперативного штаба.

«Родственников мы обеспечим полностью транспортировкой до морга на опознание или в больницу, кому надо. Если родственникам надо куда-то поехать или оказать медицинскую помощь, то обращайтесь, мы эту помощь тоже окажем», — уточнил собеседник агентства.

Стрельба и взрыв в колледже произошли днем 17 октября, погибли 19 человек, более 52 пострадали, в больницах остаются 37 человек. На сотрудников и учащихся колледжа напал студент четвертого курса, 18-летний Владислав Росляков. Молодой человек пришел в учебное заведение с ружьем и открыл огонь по студентам, позднее он подорвал самодельную бомбу. Его тело с огнестрельным ранением нашли в одном из помещений колледжа.

Видео: Magnus Titantrons / YouTube

Следственный комитет завел уголовное дело по статье «теракт» (ст. 205 УК России), но затем переквалифицировал его на статью «убийство двух или более лиц общеопасным способом» (ч. 2 ст. 105 УК России).

В Минпросвещения пообещали усилить меры безопасности всех российских учебных заведений после нападения на керченский колледж, а глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что с 18 октября во всех школах и детсадах Керчи появится вооруженная охрана.