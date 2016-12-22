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На Останкинской телебашне отключили подсветку в память о погибших в Керчи
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На Останкинской телебашне отключили подсветку в память о погибших в Керчи
Взрыв в Керчи, 20:51
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На Останкинской телебашне отключили подсветку в память о погибших в Керчи

Подсветку на Останкинской телебашне отключили на сутки в память о погибших при нападении на Керченский политехнический колледж. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть». Он отметил, что подсветку отключили в 20:00 мск.

Нападение на колледж произошло днем 17 октября, когда 18-летний студент четвертого курса Владислав Росляков открыл огонь по студентам и преподавателям. Затем молодой человек привел в действие самодельное взрывное устройство. Погибли 19 человек, еще 52 пострадали, из них 37 находятся в стационарах.

Последствия взрыва в колледже в Керчи. Фоторепортаж Еще 8 фото
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Как сообщил РБК секретарь координационного совета по вопросам частной охранной деятельности при Росгвардии Александр Козлов, в колледже отсутствовали частная охрана, металлодетекторы и не работал пропускной режим. При этом у вахтера имелась кнопка на пульт частной охранной организации, однако силовикам предстоит выяснить, работала ли сигнализация или нет.

Тело Рослякова с огнестрельным ранением нашли в одном из помещений колледжа. Изначально Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 205 УК (теракт), но затем переквалифицировал в ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух или более лиц общеопасным способом). В Крыму и Севастополе объявлен трехдневный траур.

Теги: Керчь , Крым , стрельба , траур
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