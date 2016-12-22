Путин и президент Египта проехались на автомобилях Aurus

Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси (справа налево) (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент Владимир Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси после переговоров отправились на сочинский автодром на удлиненном лимузине российского бренда Aurus. Об этом сообщает ТАСС.

На автодроме глава Минпромторга Денис Мантуров представил лидерам двух стран другие модели Aurus — седан «Сенат» и минивэн «Арсенал». После осмотра Путин и ас-Сиси проехали по трассе на седане.

Лимузин Aurus впервые публично продемонстрировали в ходе инаугурации Путина в мае, на нем он также передвигался по Финляндии перед встречей с американским президентом Дональдом Трампом.

Первые поставки автомобилей запланированы на 2019 год, речь идет о 120 машинах, 50 из которых получит основной заказчик. Партнерами в продвижении Aurus стали дилерские группы «Авилон» и «Панавто».