СМИ узнали об аресте активов совладельца «Юлмарта» на Кипре

На Кипре арестованы акции компаний, владеющих долями в ретейлерах «Дикая орхидея» и «Рив Гош». Их банк ВТБ счел утаенными от кредиторов активами совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина

Фото: Замир Усманов / ТАСС

На Кипре по иску ВТБ арестованы крупные пакеты акций групп «Дикая орхидея» и «Рив Гош». Их окружной суд признал активами остающегося под следствием совладельца «Юлмарт» Дмитрия Костыгина, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

В пресс-службе ВТБ подтвердили «арест по иску о заговоре с целью обмана кредиторов», наложенный окружным судом по иску банка. «Наша основная цель при работе с проблемной задолженностью — возврат кредитных средств банка. Мы намерены добиваться возврата долга всеми доступными методами в соответствии с законодательством», — заявили в пресс-службе банка.

Дмитрий Костыгин, как в июле 2017 года постановил суд, должен вернуть ВТБ как личный поручитель по кредиту 650 млн руб. Ранее в рамках дела уже была арестована вилла Костыгина в Сент-Тропе и пакет акций «Юлмарта». Тем не менее, банк продолжил поиск принадлежащих бизнесмену активов.

В ВТБ выяснили, что в ноябре 2017 года, через несколько месяцев после решения суда, компания Костыгина Koshigi Limited передала 79% акций в кипрской компании Kohuhu Enterprises Limited Инне Мейер — супруге делового партнера Костыгина., Kohuhu Enterprises Limited, чьи акции получила Мейер, в свою очередь владеет пакетом акций сети по торговле бельем «Дикая орхидея». Также Инне Мейер были переданы 51% акций в холдинговой кипрской компании группы «Рив Гош» — Polnamon Trading & Investments Limited.

В банке сочли, что передача акций была призвана скрыть активы бизнесмена от ареста, после чего 10 октября ВТБ подал иск в суд. Ответчиками по иску выступили сам Костыгин и Инна Мейер.

Дмитрий Костыгин находится под следствием по делу о мошенничестве в сфере кредитования по ч. 4 ст. 159.1 УК России. По версии следствия, бизнесмен, занимая должность председателя совета директоров интернет-холдинга «Юлмарт», в марте 2016 года договорился с Сбербанком открыть возобновляемую кредитную линию на 1 млрд руб. Следователи полагают, что Костыгин, не желая исполнять условия договора, дал банку ложные сведения о состоянии «Юлмарта».

В начале сентября совладелец «Петербургского нефтяного терминала» Михаил Скигин, участвующий в корпоративном конфликте, подал иск о банкротстве головной компании ретейлера «Юлмарт». В июне 2016 года компания Скигина выдала «Юлмарту» кредит на $35 млн, но уже весной 2017-го была вынуждена подать в суд из-за неплатежей.