Путин и президент Египта почтили память погибших в Керчи минутой молчания

Президент Владимир Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси на встрече в Сочи почтили память погибших при взрыве в керченском колледже минутой молчания. Трансляцию ведет телеканал «Россия 1».

Путин выразил соболезнования родственникам погибших и выразил надежду, что пострадавшие вскоре поправятся. «Уже ясно, что это преступление, его мотивы и версии тщательно изучаются. Общественность будет проинформирована [по результатам расследования]», — отметил глава государства.

Президент Египта также выразил соболезнования в связи с гибелью людей в керченском колледже и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

По последним данным, в результате взрыва в политехническом колледже Керчи погибли 18 человек, еще 50 пострадали, большая часть из них — подростки. Бомба, начиненная металлическими поражающими элементами, взорвалась в столовой учебного заведения.

Очевидцы сообщили РБК, что в колледже были слышны выстрелы. По словам бывшего ученика колледжа, двоих преподавателей «застрелили в упор». По данным СК, на учебное заведение напал студент четвертого курса колледжа, 18-летний Владислав Росляков, который пришел туда с ружьем. Тело молодого человека обнаружено в одном из помещений колледжа. СК завел уголовное дело по статье «теракт» (ст. 205 УК России), однако затем переквалифицировал его на «убийство двух и более лиц общеопасным способом».