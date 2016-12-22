Вице-спикер Рады выразила соболезнования в связи с терактом в Крыму

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко выразила соболезнования близким погибших в результате взрыва в керченском колледже и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
«Сегодня мы, вся Украина, скорбим вместе с керчанами и сочувствуем вам, дорогие наши», — написала она.
В связи со взрывом украинская Госпогранслужба усилила меры безопасности на границе с Крымом.
17 октября около 12:00 мск в политехническом колледже в Керчи сработало взрывное устройство, начиненное металлическими предметами. По последним данным, в результате произошедшего погибли 18 человек, около 50 пострадали. В Крыму объявлен трехдневный траур.
По данным СК, установлен подозреваемый, совершивший преступление. Это 18-летний Владислав Росляков. По версии следствия, он расстрелял находящихся в колледже людей и совершил самоубийство. Источники РБК в правоохранительных органах сообщили, что молодой человек получил разрешение на ношение оружия 8 сентября.