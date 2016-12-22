Песков рассказал о планах участия Путина в саммите по Сирии в Стамбуле

Президент России Владимир Путин примет участие в четырехстороннем саммите на высшем уровне по урегулированию ситуации в Сирии. Мероприятие пройдет в Стамбуле, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает корреспондент РБК.
«Да, такая подготовка ведется», — сказал Песков в ответ на вопрос об участии Путина в саммите. Дату встречи он не назвал.
О подготовке саммита глав Турции, России, Германии и Франции по Сирии турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил на саммите БРИКС в Йоханнесбурге в конце июля. Встреча должна была пройти в Стамбуле в сентябре, однако этого не произошло из-за несовместимости графиков президентов.
В сентябре Путин и Эрдоган подписали соглашение о демилитаризованной зоне в провинции Идлиб на севере Сирии. Сирийская армия, готовившая там наступление, отказалась от этих планов. Под контролем России и Турции начался отвод тяжелого вооружения из 15-километровой зоны по обе стороны линии соприкосновения. Анкара должна была также способствовать выводу радикальных боевиков из демилитаризованной зоны.