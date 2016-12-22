Путину доложили о взрыве в колледже в Керчи

Президенту России Владимиру Путину доложили о взрыве в политехническом колледже в Керчи, он глубоко соболезнует родственникам погибших и пострадавших. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
По его словам, Путин поручил принять экстренные меры для помощи пострадавшим, обеспечить при необходимости транспортировку больных в Москву. Следственным органам поручено провести мероприятия для выяснения причин произошедшего.
Также Песков заявил, что после взрыва в Керчи рассматривается версия теракта.
Взрыв в политехническом колледже Керчи произошел 17 октября. По данным Национального антитеррористического комитета, взорвалось неустановленное взрывное устройство. По предварительным данным, погибли десять человек, более 50 пострадали.