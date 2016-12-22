ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 65,93 64,97 EUR Нал. 76,23 75,18 USD Бирж. 65,47 +0,16 EUR Бирж. 75,62 +0,01 USD ЦБ. 65,53 -0,22 EUR ЦБ. 75,92 -0,13 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6759,50 +6,60 IMOEX 2422,48 +0,22% RTSI 1165,72 -0,01% Brent 81,59 +1,10% DJIA 25804,53 +2,19% Nasdaq 7645,05 +2,88%
СКР возбудил дело о фальсификации итогов выборов в горсовет Красноярска
Лента новостей
Адвокат Кокориных рассказал об их пребывании в СИЗО 11:56, Общество Польша заявила о «несравнимых» условиях покупки газа у США и России 11:56, Экономика Польская PGNiG заключила контракт на поставку 2 млн т СПГ из США в год 11:54, Экономика Константин Шульга — о самых надежных инструментах для частного инвестора 11:40, РБК и Сбербанк В Москве задержали подозреваемого в убийстве трех родственников 11:38, Общество Министр культуры Украины потребовал инвентаризацию в храмах УПЦ МП 11:36, Общество Как работает московский сервис по шерингу мужских рубашек 11:35, Стиль Затишье перед бурей: почему биткоин может подорожать в 10 раз 11:33, Крипто Число персональных банкротств россиян выросло в полтора раза 11:25, Общество WSJ рассказала о положительном эффекте санкций США для экономики России 11:21, Экономика Эксперт рассказал о не ремонтировавшемся в течение многих лет Су-27 11:21, Общество Как в России выращивают быков элитной породы блэк ангус 11:06, РБК и Мираторг СКР возбудил дело о фальсификации итогов выборов в горсовет Красноярска 10:59, Политика Малкин вошел в сотню лучших бомбардиров в истории НХЛ 10:45, Спорт Солистку группы «Маша и медведи» избили в Москве 10:45, Общество Сбербанк запустил процедуру обмена бонусов «Спасибо» на рубли 10:43, Финансы Валютный счет российского резидента: как управлять капиталом за границей 10:37, РБК и FW Raiffeisen Предстоятель УАПЦ рассказал о спорах о названии и статусе новой церкви 10:34, Общество Криптовалюта 0x подорожала на 86% за месяц 10:33, Крипто Движение поездов по МЦК восстановили после двухчасового сбоя 10:25, Общество Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 10:15, РБК и Сбербанк ЦРУ рассекретило доклад 1943 года о личности Гитлера 10:13, Общество Прогноз дня: МосБиржа отыграет вчерашний рост США, день начнется в плюсе 10:10, Quote В Афганистане при взрыве погиб девятый кандидат в депутаты парламента 10:07, Политика Что нужно знать при легализации самостроя в Москве и регионах 10:04, Строительство  Как будет выглядеть и что будет уметь умный дом через десять лет 09:45, РБК и Schneider Electric Израиль закрыл КПП на границе с сектором Газа после обстрела 09:28, Политика Оно того стоит: все секреты стейка из мраморной говядины 09:15, РБК и Мираторг
СКР возбудил дело о фальсификации итогов выборов в горсовет Красноярска
Политика, 10:59
0
СКР возбудил дело о фальсификации итогов выборов в горсовет Красноярска

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о фальсификации итогов голосования в совет депутатов Красноярска, говорится в сообщении ведомства в WhatsApp.

По данным следствия, в единый день голосования 9 сентября на выборах в городской совет депутатов неназванная женщина обратила внимание на информацию в списке избирателей. Из нее следовало, что она уже проголосовала досрочно, хотя не делала этого. После проверки выяснилось, что еще десять человек из списка, заявленные как проголосовавшие досрочно, в действительности не голосовали.

Следователи проведут почерковедческую экспертизу и допросят членов избирательной комиссии.

О фальсификациях в день голосования сообщало местное агентство «НГС Красноярск» со ссылкой на одного из кандидатов. Так, на один из избирательных участков пришли два человека, у которых паспорта были помечены стикерами. Кандидат в депутаты горсовета обратился в полицию и голосовавшие — мужчина и женщина — были задержаны. Впоследствии выяснилось, что задержанные голосовали по временной прописке, хотя на выборах в горсовет это можно делать только по постоянной.

В единый день голосования 9 сентября по всей России прошло более 4,5 тыс. выборов и референдумов, включая муниципальные, губернаторские и выборы в законодательные собрания городов и регионов.

Теги: Красноярск , Выборы , фальсификации
Главное
PepsiCo решила продать завод по производству «Ессентуков» Бизнес
Материалы по теме
Избирком Хакасии перенес второй тур выборов на 11 ноября Политика
В Приморье утвердили новую дату выборов губернатора Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter