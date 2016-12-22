СКР возбудил дело о фальсификации итогов выборов в горсовет Красноярска

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о фальсификации итогов голосования в совет депутатов Красноярска, говорится в сообщении ведомства в WhatsApp.

По данным следствия, в единый день голосования 9 сентября на выборах в городской совет депутатов неназванная женщина обратила внимание на информацию в списке избирателей. Из нее следовало, что она уже проголосовала досрочно, хотя не делала этого. После проверки выяснилось, что еще десять человек из списка, заявленные как проголосовавшие досрочно, в действительности не голосовали.

Следователи проведут почерковедческую экспертизу и допросят членов избирательной комиссии.

О фальсификациях в день голосования сообщало местное агентство «НГС Красноярск» со ссылкой на одного из кандидатов. Так, на один из избирательных участков пришли два человека, у которых паспорта были помечены стикерами. Кандидат в депутаты горсовета обратился в полицию и голосовавшие — мужчина и женщина — были задержаны. Впоследствии выяснилось, что задержанные голосовали по временной прописке, хотя на выборах в горсовет это можно делать только по постоянной.

В единый день голосования 9 сентября по всей России прошло более 4,5 тыс. выборов и референдумов, включая муниципальные, губернаторские и выборы в законодательные собрания городов и регионов.