Глава UFC заявил о готовности Нурмагомедова остаться в организации

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов остается в организации, сообщил ее глава Дана Уайт изданию TMZ Sport.

«У нас все хорошо с Хабибом. Он остается», — сказал Уайт.

Ранее Нурмагомедов угрожал покинуть UFC после того, как из-за массовой драки по окончанию его поединка с ирландцем Конором Макгрегором был отстранен боец из команды россиянина — Зубайр Тухугов.

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Нурмагомедов 7 октября выиграл бой у ирландского борца Конора Макгрегора и стал победителем UFC. После поединка произошла драка, в которой принимали участие оба соперника и их команды, поэтому чемпионский пояс дагестанцу вручен не был Атлетическая комиссия Невады начала расследование инцидента. Нурмагомедову грозит штраф в размере $250 тыс и дисквалификация на полгода. Выплата гонорара за бой в размере $2 млн приостановлена. Тем не менее, чемпионского титула Нурмагомедова не лишили.