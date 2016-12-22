Администрация Мелании Трамп ответила на видео с раздеванием в Белом доме

Пресс-секретарь супруги президента США Мелании Трамп назвала «отвратительным» видео, опубликованное рэпером T.I., на котором похожая на первую леди модель раздевается и танцует в Овальном кабинете, передает CNN.
«Нравится вам или нет, она первая леди, а это Белый дом. Это неуважительно и отвратительно изображать ее таким образом просто из-за политики. Такого рода вульгарные атаки только усиливают разобщенность и предрассудки в нашей стране», — сказала телеканалу Стефани Гришем, пресс-секретарь Мелании Трамп.
Ранее американский рэпер T.I. (настоящее имя Клиффорд Харрис младший — РБК) опубликовал в Twitter видео, на котором президент США Дональд Трамп покидает Белый дом на вертолете, после чего в Овальный кабинет, в котором находится T.I. приходит женщина, похожая на первую леди в куртке с надписью: «Мне действительно плевать, а вам», после чего раздевается и танцует перед рэпером.
Похожую куртку с этой надписью, как сообщалось, первая леди США надела перед визитом в центр содержания мигрантов в Техасе. Тогда ее пресс-секретарь заявила, что «это просто куртка» и отвергла предположения о возможном «скрытом сообщении». Сам Трамп позже сказал, что надпись была адресована «лживым СМИ».
Свой пост T.I. сопроводил словами «Дорогой 45-ый. Я не Канье» (Трамп — 45-ый президент США — РБК). На прошлой неделе, 11 октября, рэпер Канье Уэст, который долгое время поддерживает Трампу встретился с ним в Овальном кабинете. При этом во время визита на рэпере была красная кепка со слоганом «Сделаем Америку великой вновь» (Make America great again), который Трамп использовал во время предвыборной кампании.