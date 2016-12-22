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NYT сообщила о смене Трампом выбранной Меланией мебели в Белом доме
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NYT сообщила о смене Трампом выбранной Меланией мебели в Белом доме
Общество, 16:23
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NYT сообщила о смене Трампом выбранной Меланией мебели в Белом доме

Президент США Дональд Трамп заменил в Белом доме мебель, которую выбрала его жена Мелания. Об этом сообщили знакомые с ситуацией источники, пишет The New York Times.

Как отмечает издание, супруга американского лидера, которая была раньше фотомоделью и предпочитает современную мебель, выбрала ее для Белого дома за несколько месяцев до того, как она переехала к своему мужу в Вашингтон. Трампу же, наоборот, нравится мебель в стиле французского короля Людовика XIV, который соединяет элементы классицизма и барокко. В отсутствие своей супруги он поменял мебель в президентской резиденции.

По словам представителя первой леди, смена мебели в Белом доме была совместным решением супругов. «Они оба выбрали декор», — сообщила она.

Близкие Мелании сообщили, что она смогла избежать утечек информации в прессу, потому что сделала так, что восточное крыло Белого дома работало независимо от западного. Так, у нее работает малое количество прислуги, а именно десять человек. Для сравнения, на Мишель Обаму и Лору Буш работали более 25 человек.

Близкие супруги президента описывают ее как привлекательную, остроумную женщину, но, как и ее муж, она часто игнорирует советы помощников и доверяет своим инстинктам. Кроме того, Мелания говорит, как отвечать своим сотрудникам на сообщения СМИ, которые ее не устраивают.

По словам близкого друга Трампа, Мелания вышла за Дональда Трампа, не питая иллюзий, и за 13 лет брака между ними часто случались скандалы. По данным The New York Times, в Белом доме у четы Трампов отдельные спальни, а когда они оба путешествует, то остаются в разных номерах.

Источник, близкий к Мелании, рассказал, что она чувствует себя гораздо спокойнее без Трампа, чем находясь рядом с ним. Близкие к семье Трампа сообщали, что слова Мелании важны для американского президента. Друг американского лидера Томас Дж. Баррак младший заявил, что Дональд Трамп слушает свою жену «более внимательно, чем остальных, и уважает ее советы не только потому, что она его супруга, но и потому, что ее преданность, интеллект и инстинкты проверены временем».

Теги: Дональд Трамп , Мелания Трамп , Белый дом
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