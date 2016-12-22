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Google решила брать плату за предустановку своих приложений в Европе
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Google решила брать плату за предустановку своих приложений в Европе
Бизнес, 16 окт, 23:57
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Google решила брать плату за предустановку своих приложений в Европе

Американская корпорация Google объявила, что с 29 октября будет взимать плату с производителей мобильных устройств за предустановку своих приложений на гаджеты, выпущенные в Европейской экономической зоне, сообщил в блоге Google старший вице-президент Хироши Локхаймер, курирующий продукты корпорации для мобильных устройств.

Он отметил, что данное решение в корпорации приняли для того, чтобы соответствовать требованиям Еврокомиссии, которая признала Google виновной в нарушении антимонопольного законодательства.

По новым правилам производители мобильных устройств должны будут покупать лицензию за использование продуктов Google. При этом они смогут приобрести программы Google отдельно от ее поисковика и ее браузера Chrome. «Как и прежде, конкурирующие приложения можно предустановить вместе с нашими», — написал Локхаймер. Он не уточнил, сколько будет стоить лицензия на предустановку приложений корпорации.

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В июле Еврокомиссия обязала Google выплатить штраф в размере €4,34 млрд из-за того, что по данным ЕК американская корпорация обязала производителей мобильных устройств, работающих на операционной системе Android предустанавливать ее браузер и поисковик.

Гендиректор Google Сундар Пичаи тогда заявил, что в своем решении ЕК проигнорировала «особенности бизнес-модели Android» и тот факт, что устройства с этой ОС конкурируют с гаджетами на iOS.

«ЕК не учла и то, какой выбор Android предоставляет тысячам производителей телефонов и мобильным операторам», — заявил Пичаи, отметив, что все предустановленные приложения Google можно удалить.

 


 

Теги: Google , Европа
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