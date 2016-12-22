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Google заявила о планах обжаловать решение ЕК о штрафе в €4,34 млрд
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Google заявила о планах обжаловать решение ЕК о штрафе в €4,34 млрд
Технологии и медиа, 18:36
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Google заявила о планах обжаловать решение ЕК о штрафе в €4,34 млрд

Американская компания Google планирует обжаловать решение Европейской комиссии (ЕК) о штрафе €4,34 млрд за нарушение антимонопольного законодательства Евросоюза. Об этом сообщается в блоге компании со ссылкой на гендиректора Google​ Сундара Пичаи.

Ранее ЕК обвинила Google в незаконных ограничениях производителей устройств Android и операторов мобильной связи для закрепления своего доминирующего положения в поисковиках.

«Сегодня Еврокомиссия опубликовала решение против Android. В нем игнорируются особенности бизнес-модели Android, а также тот факт, что телефоны с Android конкурируют с iOS-телефонами, что подтвердили 89% респондентов в опросе [Google]. ЕК не учла и то, какой выбор Android предоставляет тысячам производителей телефонов и мобильным операторам», — приводятся в сообщении слова Пичаи.

На сегодняшний день в каждом ценовом сегменте насчитывается более 24 тыс. Android-устройств более чем 1,3 тыс. различных брендов производителей телефонов в ряде стран мира. Большинство производителей могут модифицировать систему и предустанавливать свои приложения.

По словам Пичаи, все предустановленные приложения не являются обязательными и пользователи могут удалить их при желании. Сейчас мобильные устройства с Android поставляются с около 40 стандартными приложениями от ряда разработчиков, а не только от компании, в которой покупается телефон. «Если вы предпочитаете другие приложения, браузеры и поисковики, можете легко отключить или удалить стандартные и вместо этого выбрать в том числе приложения, сделанные некоторыми из 1,6 млн европейцев, зарабатывающих себе на жизнь разработками таких приложений», — уточняется в заявлении.

Однако гендиректор Google напомнил, что если производители мобильных устройств исключат стандартные приложения, баланс системы будет нарушен и это негативно скажется на компании и на пользователях.

В компании уверены, что решение ЕК нарушает баланс системы Android и посылает тревожный сигнал в пользу несвободного программного обеспечения.

«Android создал больше выбора для всех», — заявил на своей странице в Twitter пресс-секретарь Google в Брюсселе Аль Верни. По его словам, динамичная экосистема, быстрые инновации и более низкие цены являются классическими признаками надежной конкуренции.

О том, что ЕК оштрафовала Google на €4,34 млрд за нарушение антимонопольного законодательства Евросоюза, ранее сообщила еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер в Брюсселе. По ее словам, компания обязала производителей устройств под систему Android продавать их только с предустановленным браузером компании и поисковиком. Она отметила, что Google платила некоторым крупным производителям и операторам мобильной связи, чтобы они предустанавливали приложение Google Search на своих устройствах.

Теги: Google , Еврокомиссия , Android
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