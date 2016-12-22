Путин прогулялся с президентом Египта по набережной Сочи

Президент России Владимир Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси прогулялись по набережной Сочи и пообщались с отдыхающими. Об этом сообщается на сайте Кремля. Они также посетили один из ресторанов города.

Абдель Фаттах ас-Сиси (слева) и Владимир Путин (справа) (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

В Кремле пояснили, что лидеры Египта и России встретились неформально. Официальная часть визита египетского президента пройдет 17 октября. Во время встречи Путин и ас-Сиси обсудят укрепление взаимодействия Москвы и Каира, а также обменяются мнениями по актуальным международным вопросам.

В начале октября Путин на встрече с работниками сельхозпредприятия «Рассвет» сказал, что хочет угостить ас-Сиси ставропольскими яблоками, когда египетский лидер приедет в Россию. В последний раз Путин встречался с президентом Египта в декабре 2017-го.