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Путин пообещал угостить президента Египта ставропольскими яблоками
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Путин пообещал угостить президента Египта ставропольскими яблоками
Политика, 17:31
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Путин пообещал угостить президента Египта ставропольскими яблоками

Президент Владимир Путин заявил, что скоро проведет встречу со своим египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси и хочет угостить его ставропольскими яблоками. Об этом он заявил на встрече с работниками сельхозпредприятия «Рассвет», сообщает «РИА Новости».

Глава предприятия Марат Галеев пообещал дать Путину «и яблочки, и саженцы». В ответ президент заявил, что «с удовольствием передаст» их ас-Сиси.

Во время осмотра «Рассвета» Путин рекомендовал премьер-министру Дмитрию Медведеву познакомить представителей Саудовской Аравии и ОАЭ с работой российских аграриев. «Рынок огромный, потому что у них ничего не растет, и они изначально были прикреплены к Европе. Если мы предложим хороший товар и конкурентоспособные цены, они наше будут брать», — отметил глава кабмина.

В последний раз Путин встречался с ас-Сиси в декабре 2017 года во время своего визита в Египет. По итогам встречи российский лидер сообщил о готовности возобновить прямое авиасообщение с Египтом, которое было приостановлено в 2015 году после крушения самолета авиакомпании «Когалымавиа» в Шарм-эш​-Шейхе, в котором погибли 224 человека.

Теги: Владимир Путин , Абдель Фаттах ас-Сиси , Египет , яблоки
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