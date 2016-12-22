Суд арестовал бывшего арбитражного управляющего «Трансаэро»

Мещанский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте бывшего арбитражного управляющего авиакомпании «Трансаэро» Михаила Котова, обвиняемого в растрате и злоупотреблении полномочиями, заявили в Следственном комитете России (СКР). Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Сегодня по ходатайству следователя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего арбитражного управляющего ОАО «АК «Трансаэро» Михаила Котова», — говорится в сообщении.

Котов обвиняется в преступлениях по ч. 4 ст. 160 УК (растрата в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации). По материалам следствия, из-за его бездействия было растрачено имущество авиакомпании на сумму более 1 млрд руб. Соучастником Котова СКР называет экс-гендиректора «Трансаэро» Александра Бурдина. В конце августа его заочно арестовали и объявили в международный розыск. Его заключат под стражу на два месяца, как только он будет задержан. Бурдин обвиняется в невыплате зарплат на сумму 1,3 млрд руб. 6,8 тыс. работников авиаперевозчика.

«Трансаэро» прекратила свою деятельность в 2015 году из-за задолженности в 250 млрд руб., а в 2017 году кредиторы компании проголосовали за ее банкротство.