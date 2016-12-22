СК потребовал арестовать бывшего арбитражного управляющего «Трансаэро»

Следователи московского межрегионального управления на транспорте потребовали арестовать бывшего арбитражного управляющего авиакомпании «Трансаэро» Михаила Котова, которого обвиняют в растрате 1 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР).

Котов обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК (растрата в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации). Следствие считает, что из-за его бездействия было растрачено имущество авиаперевозчика на сумму более 1 млрд руб. Соучастником Котова назван заочно арестованный в конце августа и объявленный в международный розыск экс-гендиректор «Трансаэро» Александр Бурдин.

Бурдина, занимавшего пост главы «Трансаэро» в 2015–2017 годах в свою очередь подозревают в невыплате заработной платы 6,8 тыс. сотрудников в течение двух месяцев и растрате в размере 1,3 млрд руб.

Авиакомпания «Трансаэро» перестала выполнять полеты в 2015 году из-за долгов на сумму 250 млрд руб. В сентябре 2017 года кредиторы перевозчика проголосовали за его банкротство.



