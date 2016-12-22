ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,19 64,91 EUR Нал. 76,57 75,18 USD Бирж. 65,35 -0,30 EUR Бирж. 75,67 -0,33 USD ЦБ. 65,53 -0,22 EUR ЦБ. 75,92 -0,13 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6720,10 -155,50 IMOEX 2417,26 +1,18% RTSI 1165,87 +1,67% Brent 80,70 +0,46% DJIA 25716,70 +1,85% Nasdaq 7612,12 +2,44%
ФСИН опровергла ухудшение состояния Олега Сенцова
Лента новостей
Лавров пригрозил выходом России из Совета Европы 20:48, Политика Астронавт аварийного «Союза» Хейг поблагодарил космонавта Овчинина 20:38, Общество РПЦ разрешила посещать Афон в качестве туристов 20:27, Общество «Аэрофлот» прекратил продажу льготных билетов в Крым и на Дальний Восток 20:09, Общество Медведев и Волож прокатились на беспилотном автомобиле «Яндекса» 20:01, Технологии и медиа Тест: в команду какой хоккейной лиги вас выберут играть 19:59, РБК и Mastercard В Швейцарии арестовали счета Курченко на сумму $2 млн 19:33, Общество Матвиенко станет наставником в конкурсе «Лидеры России» 19:29, Политика Суд арестовал бывшего арбитражного управляющего «Трансаэро» 19:22, Общество Игра: спасите свой бизнес от санкций и недобросовестных контрагентов 19:15, РБК и Thomson Reuters Пашинян объявил об уходе с поста премьер-министра Армении 19:07, Политика Польская компания оспорила решение ЕС закрыть дело против «Газпрома» 19:06, Бизнес ФСИН опровергла ухудшение состояния Олега Сенцова 19:04, Политика У пострадавшего в драке чиновника Минпромторга нет претензий к Мамаеву 18:56, Общество При крушении истребителя на Украине погиб летчик из США 18:53, Общество Минэкономразвития стало учредителем Центра стратегических разработок 18:46, Политика Как полюбить овощи и питаться правильнее 18:43, РБК и Philips Командующий ВМС Украины пригрозил применить силу в Азовском море 18:37, Политика Сбербанк и «Яндекс.Деньги» запустили сервис мгновенных платежей для юрлиц 18:33, Финансы Васильева ответила Грефу о математических школах как пережитке прошлого 18:20, Общество Кудрин сообщил о расхождении в финансировании нацпроектов на 1 трлн руб. 18:17, Экономика Когда продавать Ethereum Classic: криптовалюта подешевела до $9,75 18:16, Крипто Лавров связал расследователей из Bellingcat со спецслужбами Запада 18:15, Политика 6 правил путешествия с друзьями 18:14, РБК и Билайн Мамаеву предъявили первое обвинение 18:10, Общество Камеры начали фиксировать неостановку перед знаком «Стоп» 17:57, Авто СК потребовал арестовать бывшего арбитражного управляющего «Трансаэро» 17:53, Бизнес На Украине разбился истребитель Су-27 17:52, Общество
ФСИН опровергла ухудшение состояния Олега Сенцова
Политика, 19:04
0
ФСИН опровергла ухудшение состояния Олега Сенцова

Осужденный за терроризм и закончивший 145-дневную голодовку украинский режиссер Олег Сенцов находится не в реанимации, а в медчасти колонии, заявили в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН). Об этом сообщает ТАСС.

«В связи с распространением в СМИ информации об ухудшении состояния здоровья осужденного Олега Сенцова сообщаем, что данные сведения не соответствуют действительности», — рассказали агентству.

Ранее «Интерфакс-Украина» сообщил, что сестра Сенцова Наталья Каплан заявила об ухудшении состояния брата. Она отметила, что Сенцов написал завещание, и «никто не может сказать, выживет ли Олег».

До этого ФСИН сообщала, что Сенцов восстанавливается после голодовки, набрал 2 кг веса и начал писать сценарий о жизни в тюрьме.

5 октября осужденный в 2015 году на 20 лет за подготовку теракта в Крыму Олег Сенцов прекратил свою 145-дневную голодовку, начатую с требованием отпустить из тюрем России украинских политзаключенных. Он объяснил ее завершение угрозой принудительного кормления.

Теги: УФСИН России , Олег Сенцов , голодовка
Главное
Пашинян объявил об уходе с поста премьер-министра Армении Политика
Материалы по теме
Во ФСИН рассказали о восстановлении Сенцова после прекращения голодовки Общество
После окончания голодовки Сенцов начал писать сценарий о тюремной жизни Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter