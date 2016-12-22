ФСИН опровергла ухудшение состояния Олега Сенцова

Осужденный за терроризм и закончивший 145-дневную голодовку украинский режиссер Олег Сенцов находится не в реанимации, а в медчасти колонии, заявили в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН). Об этом сообщает ТАСС.

«В связи с распространением в СМИ информации об ухудшении состояния здоровья осужденного Олега Сенцова сообщаем, что данные сведения не соответствуют действительности», — рассказали агентству.

Ранее «Интерфакс-Украина» сообщил, что сестра Сенцова Наталья Каплан заявила об ухудшении состояния брата. Она отметила, что Сенцов написал завещание, и «никто не может сказать, выживет ли Олег».

До этого ФСИН сообщала, что Сенцов восстанавливается после голодовки, набрал 2 кг веса и начал писать сценарий о жизни в тюрьме.

5 октября осужденный в 2015 году на 20 лет за подготовку теракта в Крыму Олег Сенцов прекратил свою 145-дневную голодовку, начатую с требованием отпустить из тюрем России украинских политзаключенных. Он объяснил ее завершение угрозой принудительного кормления.