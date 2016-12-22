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Суд отменил оправдательный приговор по делу о покупке парт в школе Элисты
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Суд отменил оправдательный приговор по делу о покупке парт в школе Элисты
Общество, 16:23
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Суд отменил оправдательный приговор по делу о покупке парт в школе Элисты

Верховный суд Калмыкии отменил оправдательный приговор экс-директору школы № 12 Элисты Марине Гедерим, которую отстранили от должности после жалобы родителей президенту Владимиру Путину в ходе прямой линии на то, что с них собирают деньги на покупку парт. Об этом РБК сообщил сотрудничающий с «Зоной права» адвокат Виталий Зубенко, представляющий интересы многодетной матери Ларисы Якуповой.

Жалоба потерпевшей стороны была удовлетворена, и дело о превышении должностных полномочий было направлено в Элистинский городской суд на новое рассмотрение в другом составе судей.

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Суд в Элисте оправдал Гедерим на заседании 10 августа. Сама экс-директор вину не признала. Ее отстранили от должности в начале августа 2017 года. По поручению председателя СК была проведена проверка, после которой возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285).

Проверку запустили после обращения жительницы Калмыкии Ларисы Якуповой. Она в ходе прямой линии рассказала президенту Владимиру Путину, что в школе родителей заставляют покупать парты для учеников. Путин лично встретился с главой региона и поручил ему разобраться с ситуацией.

Теги: «прямая линия» , Калмыкия , Приговор , Школа
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