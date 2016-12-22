Бывший директор школы в Калмыкии не признала вину по делу о покупке парт

Бывший директор средней школы №12 в Элисте Марина Гедерим, обвиняемая по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), в ходе судебного заседания в понедельник, 2 апреля, в Элистинском городском суде отказалась признать свою вину. Об этом сообщил РБК адвокат Виталий Зубенко, сотрудничающий с «Зоной права». Он представляет интересы одной из потерпевших — матери ученика школы Ларисы Якуповой.

Дело было возбуждено, после того как 15 июня 2017 года жительница Калмыкии, мать будущего первоклассника Лариса Якупова во время «Прямой линии с Владимиром Путиным» обратилась к президенту России с жалобой на то, что руководство школы собирает с родителей учеников деньги на покупку парт.



В конце июля Путин на встрече с главой Калмыкии Алексеем Орловым в Ново-Огарево поручил ему выяснить, в каких еще школах региона родителей учеников заставляют покупать парты. «Послушайте, когда заставляют покупать учебники — это уже нарушение закона, но купить парту — это вообще что‑то новенькое, я такого, честно говоря, вообще даже никогда не видел и не слышал», — сказал Путин.

По данным следствия, в период с мая по июнь 2017 года директор школы Марина Гедерим требовала от родителей учеников первых классов приобрести за свой счет мебель — под видом добровольных пожертвований. По версии «Зоны права», ущерб, нанесенный более чем 60 потерпевшим, составил порядка 85 тыс. руб., но, по словам адвоката Виталия Зубенко, «в ходе оперативных действий СКР после обращения Якуповой деньги удалось вернуть».