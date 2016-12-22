Власти Крыма и Сирии подписали меморандум об экономическом сотрудничестве

Глава Крыма Сергей Аксенов и министр экономики и внешней торговли Сирии Самир аль-Халиль подписали меморандум об экономическом сотрудничестве. Об этом сообщает «РИА Новости».
Кроме того, сирийское правительство и власти Крыма договорились создать совместную судоходную компанию и «Сирийский торговый дом» на полуострове. Также стороны обсудили упрощение финансовых и банковских процедур между Крымом и Сирией, сотрудничество в сфере туризма, гостиничного бизнеса, культуры, сельского хозяйства и других.
Крымская делегацию во главе с Аксеновым прибыла в Сирию с двухдневным визитом 15 октября. По итогам визита ожидается подписание соглашения о сотрудничестве с рядом крымских предприятий и соглашения о поставке ржаной муки из Крыма в Сирию. В Дамаске Аксенов также встретился с сирийским президентом Башаром Асадом.