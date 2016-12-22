Глава Ульяновской области сократил зарплату себе и другим чиновникам

Зарплата губернатора Ульяновской области с 1 января 2019 года сократится на 15%, заявил глава региона Сергей Морозов. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

«Сегодня я принял решение сократить зарплату губернатора на 15%, заместителей, председателя правительства, его заместителей — на 10%, министров — на 5%», — цитирует пресс-служба заявление губернатора.

Он добавил, что появившиеся благодаря этому средства пойдут на нужды здравоохранения. Морозов также отметил, что ранее депутаты регионального заксобрания отказались от выплаты зарплат своим помощникам «в целях экономии».

Год назад, в октябре 2017 года Морозов уже подписывал указ о сокращении своей зарплаты в 2018 году на 10%, чтобы направить сэкономленные средства на социальные расходы. За 2017 год чиновник заработал 3 556 914 руб., а за 2016 год — 2 797 107 руб. Морозов занимает пост губернатора Ульяновской области с 2006 года.