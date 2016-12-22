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Глава Ульяновской области сократил зарплату себе и другим чиновникам
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Глава Ульяновской области сократил зарплату себе и другим чиновникам
Политика, 14:54
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Глава Ульяновской области сократил зарплату себе и другим чиновникам

Зарплата губернатора Ульяновской области с 1 января 2019 года сократится на 15%, заявил глава региона Сергей Морозов. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

«Сегодня я принял решение сократить зарплату губернатора на 15%, заместителей, председателя правительства, его заместителей — на 10%, министров — на 5%», — цитирует пресс-служба заявление губернатора.

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Он добавил, что появившиеся благодаря этому средства пойдут на нужды здравоохранения. Морозов также отметил, что ранее депутаты регионального заксобрания отказались от выплаты зарплат своим помощникам «в целях экономии».

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Год назад, в октябре 2017 года Морозов уже подписывал указ о сокращении своей зарплаты в 2018 году на 10%, чтобы направить сэкономленные средства на социальные расходы. За 2017 год чиновник заработал 3 556 914 руб., а за 2016 год — 2 797 107 руб. Морозов занимает пост губернатора Ульяновской области с 2006 года.

Теги: Ульяновская область , сокращение зарплат
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