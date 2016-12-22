Советник Порошенко занял место Кучмы в контактной группе по Донбассу

В Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Киев представляет советник президента Украины Петра Порошенко Руслан Демченко. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на первого вице-спикера Верховной рады и представителя Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирину Геращенко.



«Сегодня проходит заседание Трехсторонней контактной группы, а также рабочих подгрупп в Минске. Сегодня Украину во время этого заседания представляет дипломат и советник президента Руслан Демченко», — сообщила Геращенко.

Она отметила, что официально представителя Украины в ТКГ Порошенко назначит позже.

С 2014 года этот пост занимал бывший президент Украины Леонид Кучма. 2 октября стало известно, что он принял решение завершить работу в контактной группе в связи с достижением 80-летнего возраста. «Коммерсантъ» 8 октября писал, что фаворитом на место представителя Киева в ТКГ является третий другой экс-президент Украины — Виктор Ющенко. Помимо него на эту должность рассматривались кандидатуры Ирины Геращенко и советника Порошенко, дипломата, экс-генконсула в Стамбуле и бывшего посла Украины в Сербии и Черногории Руслана Демченко.