Ростуризм исключил «РоссТур» из реестра туроператоров

Центр бронирований «РоссТур» исключен из единого реестра туроператоров Ростуризма, сообщается на сайте агентства.
Теперь туристы могут предъявить письменное требование компании «ЕРВ Туристическое страхование» о выплате страховых возмещений.
Накануне «РоссТур» сообщил о прекращении деятельности. Отмечалось, что клиенты центра были застрахованы на 50 млн руб. В начале октября «РоссТур» приостановил сотрудничество с туроператорами «Пегас Туристик», «Корал Трэвел», «Санмар» и «Интурист».
В Ассоциации туроператоров России отмечали, что приостановка могла быть связана с нарушением сроков оплаты. По словам гендиректора «РоссТура» Александра Недополза, центр в конце сентября начал аннулировать заявки со 100-процентными штрафами.
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина сообщала, что «РоссТур» работал посредником между туроператорами и турагентами.