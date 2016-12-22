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«РоссТур» уведомил агентства о прекращении своей деятельности
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«РоссТур» уведомил агентства о прекращении своей деятельности
Бизнес, 13:12
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«РоссТур» уведомил агентства о прекращении своей деятельности

Центр бронирований «РоссТур» уведомил партнерские туристические агентства о прекращении своей деятельности с 15 октября. Об этом говорится в сообщении компании. Информация об этом размещена на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как отмечается в сообщении «РоссТура», клиенты, которые забронировали и купили туры, застрахованы в компании «ЕРВ Туристическое страхование» на сумму 50 млн руб.

Центр бронирования «РоссТур» временно прекратил работу с туроператорами
Бизнес

В начале октября «РоссТур» сообщил, что приостановил сотрудничество с такими туристическими операторами, как «Пегас Туристик», «Корал Трэвел», «Санмар» и «Интурист». В АТОР допустили, что это может быть связано с нарушением сроков оплаты. Гендиректор «РоссТура» Александр Недополз сообщил, что в конце сентября его компания начала аннулировать заявки со 100-процентными штрафами.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина отметила, что «РоссТур» работал посредником между туроператорами и  турагентами. Так, компания давала большие комиссии туристическим агентам, а туристический оператор пользовался бонусами по срокам оплаты: у него была возможность оплачивать туры близко к дате вылета.
Теги: Туризм , туроператор , АТОР
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