Центр бронирования «РоссТур» временно прекратил работу с туроператорами

Сразу четыре крупных туроператора России прекратили сотрудничество с «РоссТуром», причиной стали нарушения им сроков платежей

Фото: РоссТур / VK

Центр бронирования «РоссТур» приостановил сотрудничество с туроператорами «Пегас Туристик», «Корал Трэвел» и «Санмар». Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Она пояснила, что о временном прекращении сотрудничества сообщил сам центр. «О причинах возникших проблем в рассылке не говорится, но очевидно, что операторы могли прервать отношения с партнером в связи с задолженностью», — пояснила Тюрина.

«РоссТур» уточнил в своем письме в РСТ, что с этими туроператорами идут переговоры, а с остальными сотрудничество продолжается в штатном режиме. Представитель союза также сообщила, что все заявки с вылетом до 4 октября оплачены «РоссТуром» в полном объеме, а по неоплаченным решения будут приниматься индивидуально.

Позже Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что «РоссТур» также приостановил сотрудничество с туроператором «Интурист». По данным АТОР, проблемы центра могут быть связаны с нарушением сроков платежей.

По словам гендиректора «РоссТура» Александра Недополза, которые приводятся в сообщении ассоциации, компания пока не намерена прекращать деятельность.

Недополз уточнил, что проблемы с упомянутыми туроператорами начались у «РоссТура» на прошлой неделе. «Нам начали массово аннулировать заявки со 100-процентными штрафами», — заявил он.

О нарушении «РоссТуром» финансовой дисциплины АТОР заявили в «Пегас Туристик», «Корал Трэвел» и «Интурист».

В РСТ отметили, что по сути «РоссТур» является туроператором: он входит в единый федеральный реестр, согласно которому за прошлый год компания отправила за рубеж 741 туриста, а финансовые гарантии на сумму 50 млн руб. предоставила компания ERV (АО «ЕРВ Туристическое Страхование»). По факту компания является центром бронирования, ее офисы — это туристические агентства, которые предоставляли клиентам предложения других туроператоров.

В разговоре с РБК Ирина Тюрина рассказала, что «РоссТур» работал как посредник между туроператорами и турагентами: он давал большие комиссии турагентам, а у туроператоров имел преференции по срокам оплаты (мог оплачивать туры максимально близко к дате вылета). Согласно сайту «РоссТура», у компании более 700 офисов продаж в 220 городах России, но по факту у «РоссТура» 422 агентства в 161 городе, указывает Тюрина.

Она уточнила, что, по информации опрошенных РСТ агентств, «Библио Глобус» тоже аннулирует заявки «РоссТура».

Проблемы у «РоссТура» могли возникнуть из-за кассового разрыва, полагает Тюрина. «После ухода Polar Tour туроператоры закрутили гайки по режиму оплаты, кроме того, на рынке снизились обороты — новых денег поступает мало. Если сразу три крупных туроператора объявили об остановке сотрудничества с партнером, который давал им большие объемы, значит, он давно не платит», — говорит пресс-секретарь РСТ.

Офисы «РосстТура» работают, сигналов от турагентств и туристов о том, что кто-то не улетел или им не возвращают деньги, нет, добавляет директор «Турпомощи» Александр Осауленко.

По данным РБК, фингарант «Росстура» пока не получал никаких уведомлений от компании о приостановке деятельности.