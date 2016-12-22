Отец Нурмагомедова опроверг планы сына получить гражданство Украины

Абдулманап Нурмагомедов, отец российского борца ММА Хабиба Нурмагомедова не подтвердил РБК информацию о том, что его сын хотел получить украинское гражданство.

«Я впервые от вас слышу такое. У нас же нет никакой проблемы ехать туда [на Украину]. Для чего сейчас этот вопрос? Нам недостаточно разве этого гражданства?» — заявил Абдулманап Нурмагомедов.

Ранее «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Алекса Нурмагомедова, которого издание назвало дядей борца, писал, что Хабиб Нурмагомедов хотел получить украинское гражданство. По словам дяди, для получения борцом гражданства Украины прикладывалось «максимум усилий». Гражданство запрашивали «четыре или пять раз», однако каждый раз поступал отказ, отметил Алекс Нурмагомедов. Сам он проживает в Полтаве и является гражданином Украины.

7 октября Нурмагомедов победил ирландского спортсмена Конора Макгрегора, защитив титул чемпиона UFC. После поединка борцы устроили драку. Решение о наказании для них примет Атлетическая комиссия Невады. Президент UFC Дэйна Уайт сказал, что Нурмагомедов сохранит за собой титул победителя Абсолютного бойцовского чемпионата, но ему грозит штраф в размере $250 тыс. или дисквалификация.