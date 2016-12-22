NBC узнал о росте числа кибератак на избирательную инфраструктуру США

Министерство внутренней безопасности США зафиксировало рост кибератак на американскую избирательную инфраструктуру. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на полученный телеканалом доклад.

«Нам известно о растущем объеме кибер-активности, направленной на избирательную инфраструктуру в 2018 году», — говорится в нем.

В докладе отмечается, что многочисленные хакеры регулярно совершают атаки на инфраструктуру для кражи конфиденциальных данных и «подрыва доверия к выборам». Телеканал добавляет, что правительство не знает, кто стоит за кибератаками, но все попытки были предотвращены либо ослаблены.

В частности, в конце августа хакеры пытались получить доступ к базе данных регистрации избирателей штата Вермонт, однако попытка не удалась. NBC News связался с госсекретарем штата Джеймсом Кондосом, и он подтвердил подлинность доклада министерства.

В 2017 году в США начали расследовать дело о вмешательстве России в американские президентские выборы и сговоре президента Дональда Трампа и его штаба с Москвой. Однако Трамп и Кремль неоднократно эти отрицали обвинения.

Накануне Трамп заявил, что более серьезной угрозой в связи с возможным вмешательством в американские выборы является Китай, а не Россия. В сентябре вице-президент США Майк Пенс обвинил власти Китая в кампании против Республиканской партии, направленную на промежуточные выборы в конгресс 6 ноября. Впоследствии и Трамп обвинил Китай в попытке оказать влияние на выборы в конгресс. Однако МИД КНР назвал подобные обвинения клеветой.