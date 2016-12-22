ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,36 65,06 EUR Нал. 76,74 75,43 USD Бирж. 65,65 -0,47 EUR Бирж. 76,00 -0,42 USD ЦБ. 65,75 -0,22 EUR ЦБ. 76,05 -0,45 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 6696,60 +327,60 IMOEX 2389,05 -0,58% RTSI 1146,72 +0,47% Brent 80,33 +0,14% DJIA 25250,55 -0,35% Nasdaq 7430,74 -0,89%
NBC узнал о росте числа кибератак на избирательную инфраструктуру США
Лента новостей
Во Владивостоке самосвал снес пешеходный мост поднятым кузовом 03:55, Общество Дефицит бюджета США вырос до максимума с 2012 года 03:51, Экономика С чистого листа: бизнесмены о воплощении планов в реальность 03:42, РБК и Canon Комитет заксобрания Приморья выбрал дату повторных выборов губернатора 03:37, Политика Stockmann объявила о продаже последнего торгового центра в России 03:11, Бизнес В Google отказались от поездки в Эр-Рияд из-за исчезновения журналиста 03:09, Политика «Кризиса нет»: как бизнес Андрея Кривенко растет несмотря ни на что 02:52, Свое дело Болгария отказалась от участия в «Евровидении» для экономии госсредств 02:29, Общество Трамп заявил о сомнениях в сообщении CNN по пропавшему журналисту 01:58, Политика РПЦ назвала наказания за молитвы в храмах Константинопольской патриархии 01:42, Политика Умер сооснователь Microsoft Пол Аллен 01:16, Общество Нетаньяху заявил о возможности признания Австралией столицы Израиля 01:08, Политика В ЕС не исключили провал переговоров с Великобританией о Brexit 00:41, Политика Сборная Англии выиграла у Испании в матче Лиги наций 00:33, Спорт Климкин назвал РПЦ «раскольниками» из-за ситуации с Константинополем 00:32, Политика Минюст начал работу над законопроектом об УДО для беременных женщин 00:08, Общество Спрос на жилье бизнес-класса в Москве вырос на 18% 00:00, Бизнес Аудитория киберспорта в России превысила 10 млн человек 00:00, Технологии и медиа Минфин доверился Bloomberg при расчете дивидендов госкомпаний 00:00, Экономика Помпео посетит Турцию после Саудовской Аравии из-за пропавшего журналиста 15 окт, 23:55, Политика CNN узнал о планах Эр-Рияда признаться в смерти журналиста на допросе 15 окт, 23:48, Политика Как будет выглядеть и что будет уметь умный дом через десять лет 15 окт, 23:45, РБК и Schneider Electric В РПЦ заявили о «самоликвидации» Константинополя как центра православия 15 окт, 23:31, Общество Украинская церковь обвинила РПЦ в повторении политики Кремля 15 окт, 23:10, Политика Кремль рассказал о приглашении Ким Чен Ына в Россию 15 окт, 23:01, Политика Российские военные рассказали о похищении 700 человек боевиками в Сирии 15 окт, 22:52, Политика В РПЦ заявили о поддержке Минском разрыва отношений с Константинополем 15 окт, 22:42, Общество Константинополь отлучили от РПЦ: что означает церковный раскол 15 окт, 22:31, Политика
NBC узнал о росте числа кибератак на избирательную инфраструктуру США
Политика, 04:36
0
NBC узнал о росте числа кибератак на избирательную инфраструктуру США

Министерство внутренней безопасности США зафиксировало рост кибератак на американскую избирательную инфраструктуру. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на полученный телеканалом доклад.

«Нам известно о растущем объеме кибер-активности, направленной на избирательную инфраструктуру в 2018 году», — говорится в нем.

В докладе отмечается, что многочисленные хакеры регулярно совершают атаки на инфраструктуру для кражи конфиденциальных данных и «подрыва доверия к выборам». Телеканал добавляет, что правительство не знает, кто стоит за кибератаками, но все попытки были предотвращены либо ослаблены.

В частности, в конце августа хакеры пытались получить доступ к базе данных регистрации избирателей штата Вермонт, однако попытка не удалась. NBC News связался с госсекретарем штата Джеймсом Кондосом, и он подтвердил подлинность доклада министерства.

В 2017 году в США начали расследовать дело о вмешательстве России в американские президентские выборы и сговоре президента Дональда Трампа и его штаба с Москвой. Однако Трамп и Кремль неоднократно эти отрицали обвинения.

Накануне Трамп заявил, что более серьезной угрозой в связи с возможным вмешательством в американские выборы является Китай, а не Россия. В сентябре вице-президент США Майк Пенс обвинил власти Китая в кампании против Республиканской партии, направленную на промежуточные выборы в конгресс 6 ноября. Впоследствии и Трамп обвинил Китай в попытке оказать влияние на выборы в конгресс. Однако МИД КНР назвал подобные обвинения клеветой.

Теги: кибератаки , Выборы
Главное
Умер сооснователь Microsoft Пол Аллен Общество
Материалы по теме
В Пентагоне сообщили об утечке личных данных сотрудников Политика
Глава Минобороны Нидерландов заявила о кибервойне с Россией Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter