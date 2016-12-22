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Спрос на жилье бизнес-класса в Москве вырос на 18%
Бизнес, 00:00
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Спрос на жилье бизнес-класса в Москве вырос на 18%

Спрос на первичном рынке жилья бизнес-класса в третьем квартале 2018 года вырос на 18 п.п. по сравнению с предыдущим кварталом, в то время как общий объем предложений снизился на 10,6 п.п., говорится в поступившем в РБК сообщении агентства недвижимости Knight Frank.

Средний бюджет предложения недвижимости бизнес-класса в Москве в третьем квартале вырос на 1,6 п.п. и составил 20,6 млн руб., при этом средневзвешенная стоимость 1 кв. м выросла до 286 тыс. руб. За три месяца в столице заключили 3,73 тыс. сделок по данному классу недвижимости, большую часть из них зарегистрировали в июле и сентябре.

По данным агентства, рынок недвижимости бизнес-класса в Москве представлен 98 жилыми комплексами. В Западном административном округе зафиксировали наибольшее количество жилья бизнес-класса от общего количества предложений — 24%, на втором месте Северный автономный округ — 17%, в Северо-Западном автономном округе — 15,4%, а в Центральном — 15,3%.

Директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова отметила, что начиная со второго квартала 2018-го на рынке недвижимости бизнес-класса наблюдается снижение объема первичного предложения после двух лет роста.

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«Это связано с ростом количества сделок в совокупности со снижением нового объема предложения. Увеличение спроса, в свою очередь, связано с ожиданием покупателями возможного роста цен на первичном рынке из-за перехода девелоперов на новую схему работы», — заявила Широкова.

Ранее в компании Kalinka Group сообщили, что спрос на элитную недвижимость в Москве в сентябре вырос — за этот месяц по сравнению с месяцем годом ранее было заключено сделок на 47% больше. При этом средняя площадь проданных объектов составила 112 кв. м, а средний бюджет сделки — 60 млн руб. Риелторы объяснили это выходом большого количества новых проектов, в которых были низкие стартовые цены.

В то же время в базе данных о недвижимости ЦИАН заявили, что в сентябре на 7% снизилось число сделок по новостройкам в московском регионе по сравнению с августом. В частности, продажи упали на 47% в подмосковных жилых комплексах. Снижение спроса в ЦИАН объяснили увеличением стоимости жилья.

Теги: Москва , Недвижимость
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