Воробьев допустил рост цен на жилье в Подмосковье на 10–15%

Цены на жилье в Подмосковье могут вырасти на 10–15% после введения эскроу-счетов, заявил губернатор Московской области Андрей Воровьев в интервью телеканалу «360».
«Я прогнозирую, что увеличение цены будет. На сколько? Ну здесь законы экономики, я думаю, сработают, в том числе эластичность спроса. Не думаю, что они будут как в Москве. Но определенное увеличение стоимости — 10–15% — я лично допускаю», — сказал Воробьев.
Он напомнил, что для решения проблемы обманутых дольщиков было ужесточено законодательство о долевом строительстве, и с 2019 года сделки по новостройкам будут проводить по эскроу-счетам.
«Вот эти так называемые эскроу-счета, счета, которые позволяют тебе купить только окно, батарею, бетон, арматуру на этот дом, находятся под жесточайшим контролем банка», — добавил Воробьев.
В результате у застройщиков будет меньше ресурсов для новых проектов, что приведет к снижению количества строящегося жилья и увеличению спроса, который, в свою очередь, повлияет на цены, считает Воробьев.
В июле президент России Владимир Путин подписал закон, изменяющий правила долевого строительства. Так, с 1 июля 2019 года застройщики не смогут привлекать деньги от дольщиков напрямую. Подобные сделки будут проводиться через эскроу-счета, которые будут контролироваться банками.
Опрошенные «РБК-Недвижимостью» девелоперы говорили, что после перехода на эту систему цены на жилье вырастут. В частности, цены в проекте «Level Амурская» от Level Group поднялись не более чем на 5%, а в Tekta Group рассказали, что планируют поднять цены в ЖК «Маяковский» на 6%. При этом коммерческий директор ГК «А101» Анна Боим допустила, что цены на жилье после перехода на эскроу-счета вырастут на 15%. «В первую очередь за счет полного ухода от продаж на ранних стадиях строительства с обычным для рынка дисконтом в 20–25%», — сказала она.