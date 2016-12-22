Ярош объявил об отзыве добровольцев с передовой в Донбассе

Участники Украинской добровольческой армии (УДА) покидают передовую в Донбассе, рассказал ее командир Дмитрий Ярош, ранее занимавший пост лидера запрещенного в России «Правого сектора», передает «Днiпроград».

«В этот день я объявляю о том, что 5-й и 8-й отдельные батальоны Украинский добровольческой армии выходят с передовой, но мы не выходим из войны. Пока идет война, мы будем участвовать в ней», — сказал он.

По словам Яроша, теперь УДА планирует заниматься подготовкой сопротивления «в каждой области» и объединением участников боевых действий в Донбассе, разделением которых, по его словам, заняты «заинтересованные люди».​

По его словам, на Украине сформировалось «множество АТОшных организаций», из-за которых происходит «распыление потенциала, который реально может быть важен для Украины».

Военные действия в Донбассе продолжаются с 2014 года. Изначально Киев называл действия своих вооруженных сил антитеррористической операцией (АТО). В конце апреля 2018 года президент Украины Петр Порошенко объявил о завершении АТО и начале Операции объединенных сил (ООС).