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Путин наградил Набиуллину орденом Почета за укрепление банковской системы
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Путин наградил Набиуллину орденом Почета за укрепление банковской системы
Политика, 15:32
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Путин наградил Набиуллину орденом Почета за укрепление банковской системы

Президент Владимир Путин наградил главу Центробанка Эльвиру Набиуллину орденом Почета. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе сообщается, что Набиуллина получила награду «за большой вклад в развитие и укрепление банковской системы». Также кавалером ордена Почета стал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Кроме того, за большой вклад в реализацию проекта «Единая модульная система» президент наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» Дениса Пака, директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга. На прошлой неделе он пострадал в драке в кафе с футболистами Павлом Мамаевым и Александром Кокориным, которых позднее арестовали.

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Орденом Александра Невского наградили председателя комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова и главу думского комитета по аграрным вопросам Владимира Кашина.

Теги: Эльвира Набиуллина , награды
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