Путин наградил Набиуллину орденом Почета за укрепление банковской системы

Президент Владимир Путин наградил главу Центробанка Эльвиру Набиуллину орденом Почета. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе сообщается, что Набиуллина получила награду «за большой вклад в развитие и укрепление банковской системы». Также кавалером ордена Почета стал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
Кроме того, за большой вклад в реализацию проекта «Единая модульная система» президент наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» Дениса Пака, директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга. На прошлой неделе он пострадал в драке в кафе с футболистами Павлом Мамаевым и Александром Кокориным, которых позднее арестовали.
Орденом Александра Невского наградили председателя комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова и главу думского комитета по аграрным вопросам Владимира Кашина.