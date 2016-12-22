Минфин докапитализирует Промсвязьбанк на 20 млрд руб. до конца года

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев рассказал, что Промсвязьбанк может до конца 2018 года быть дополнительно докапитализирован на 20 млрд руб., сообщает ТАСС.
«Предлагается дополнительно к 5 млрд руб. еще 20 млрд руб.», — сказал он, отметив, что докапитализация будет прописана в федеральном бюджете на 2018 год.
О том, что Министерство финансов России готовит предложение о дополнительной докапитализации Промсвязьбанка в 2018 году, Моисеев рассказал 28 сентября. О какой сумме идет речь, он не уточнил.
Ранее замминистра финансов сообщил, что докапитализация Промсвязьбанка на 5 млрд руб. состоится не позднее сентября 2018 года. Как рассказал Моисеев, активы будут передаваться по двум перечням, которые готовят Минпромторг и Минобороны, — кредитам и контрактам.
В мае зампред ЦБ Василий Поздышев заявил о завершении санации Промсвязьбанка. Было решено сделать этот банк опорным для гособоронзаказа и специализирующимся на кредитовании компаний Оборонно-промышленного комплекса (ОПК). В рамках санации баланс Промсвязьбанка был уменьшен, с него сняли санируемый Автовазбанк и основную часть непрофильных и проблемных активов. Также банк докапитализировали на 243 млрд руб. До санации Промсвязьбанк принадлежал братьям Дмитрию и Алексею Ананьевым.