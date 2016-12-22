Минфин запланировал докапитализировать Промсвязьбанк до конца года

Министерство финансов России готовит предложение о дополнительной докапитализации Промсвязьбанка (ПСБ) в 2018 году, рассказал замглавы Минфина Алексей Моисеев. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Сейчас мы готовим предложение — возможно, мы дополнительно докапитализируем банк уже в этом году», — заявил Моисеев, не уточнив, о какой сумме идет речь. Он подчеркнул, что в бюджете на докапитализацию банка уже предусмотрено 5 млрд руб., однако предполагаемую сумму ежегодной докапитализации еще не определили.

«Это будет зависеть от объемов активов, которые банку нужно будет поддерживать. Очевидно, что это будет зависеть от целого ряда факторов, в том числе схемы финансирования гособоронзаказа», — подчеркнул Моисеев.

В конце августа замглавы Минфина говорил, что докапитализация Промсвязьбанка на 5 млрд руб. должна состояться не позже сентября. Активы должны были передать по двум перечням — кредитам и контрактам.

В июле Госдума приняла поправки к закону о гособоронзаказе, согласно которым Промсвязьбанк выкупит права на требование к оборонным предприятиям — исполнителям гособоронзаказа по балансовой стоимости с дисконтом. В то же время банки должны будут передать ПСБ капитал, который был бы достаточным «для покрытия рисков по приобретаемым активам».