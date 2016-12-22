Американский беспилотник вел разведку у границ России около 11 часов

Американский разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk летал у границ России около одиннадцати часов, следует из данных сервиса PlaneRadar.
По данным портала, беспилотник вылетел из авиабазы Сигонелла, которая располагается в Италии. В 08:27 утра он находился в воздушном пространстве Украины, после чего полетел в Польшу. В 10:38 самолет провел разведывательный полет около Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Литвы, после чего он отправился в Эстонию.
В июне два американских самолета и беспилотник провели разведывательные полеты вдоль границ России на Черном море и Балтике. Самолеты также вылетали с Сигонелла и сначала провели разведку у линии разграничения в Донбассе.
Ранее стратегический беспилотник ВВС RQ-4B Global Hawk проводил одиннадцатичасовую разведку у западных границ России. Он пролетал возле Калининградской, Ленинградской и Псковской областей.