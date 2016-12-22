Песков объяснил упразднение управления администрации президента по СНГ

Ситуация в управлении по взаимодействию со странами СНГ администрации президента «приведена в соответствие с реальностью», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает корреспондент РБК.
«Там, действительно, ситуация была приведена в соответствии с тем, чем де-факто занималось управление. Один из департаментов занимался Абхазией и Южной Осетией, другой — де-факто взаимодействием с Украиной», — сказал Песков.
2 октября Владимир Путин утвердил преобразование управления президента по социально-экономическому сотрудничеству с государствами — участниками СНГ, Абхазией и Южной Осетией в управление по приграничному сотрудничеству. Сотрудников управления по СНГ уведомили о выводе за штат, а на формирование штата нового управления дан месяц. В мае источники РБК сообщили о готовящейся отставке помощника президента по отношениям с СНГ Владислава Суркова, курирующего отношения с Украиной и непризнанными республиками Донбасса, и в чью сферу ответственности относилось и управление по СНГ. Причиной возможной отставки назывался провал стратегии по Украине, в частности. выполнения минских соглашений.