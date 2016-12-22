Жириновский призвал Дурова «не бегать по чужим углам»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поздравил основателя мессенджера Telegram и соцсети «ВКонтакте» Павла Дурова с днем рождения и призвал его вернуться в Россию. Об этом политик заявил в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.

«Ты — молодец, ты практически наш русский Цукерберг», — сказал Жириновский. Он отметил, что все пользуются созданными «ВКонтакте» и Telegram. «Сколько времени надо еще шляться по заграницам, бегать по чужим углам?», — заметил лидер ЛДПР.

По словам Жириновского, он чувствует, что Дурова «не принимает чужая земля». Лидер ЛДПР отметил, что день рождения — это повод подумать, не вернуться ли в Россию, где «ждут родные берега». Он добавил, что в России «интереснее и веселее», и «все чувствуют себя большой теплой семьей».

Павлу Дурову 10 октября исполнилось 34 года.

В 2014 году Дуров заявил, что не собирается жить и работать в России. В апреле того же года он покинул страну, объяснив свое решение в тексте «Семь причин не возвращаться». Среди них, по его мнению, отсутствие честных и независимых судов и «обилие противоречащих друг другу законов».